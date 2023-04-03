Подмосковье 03 апреля 2023, 00:22 Работу звукорежиссера из Пущино отметили благодарностью Минкультуры Подмосковья Мария Панина

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Торжественное мероприятие по награждению лучших работников культуры Московской области прошло в городском округе Пущино. Благодарность министерства культуры Подмосковья вручили звукорежиссеру Нике Савельевой. О секретах своей работы она рассказала РИАМО.

Звукорежиссер отметила, что по первому образованию она преподаватель по вокалу. Но ее всегда привлекало новое направление, поэтому она освоила вторую специальность.

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По словам Савельевой, главная задача звукорежиссера подготовить техническую часть. Здесь все зависить от размера площадки, где ей предстоит работать. Если это детский утренник, то требуется небольшой комплект аппаратуры, а если городской праздник, то необходимо наладить работу серьезной техники.

«Нужно сделать музыкальное оформление, отстроить звук в зале, сопроводить репетицию и провести концерт — это минимальные обязанности», — рассказала звукорежиссер.

Она добавила, что научилась монтировать видео и делать заставки, чтобы иметь перед собой представление всего объема работы.

Автор фото: Мария Панина Автор фото: Мария Панина Автор фото: Мария Панина Автор фото: Мария Панина Автор фото: Мария Панина

На крупные события Савельева приглашает команду профессионалов до пяти человек.

«Это люди, которые будут отвечать конкретно за техническую часть и за проведение. За сценой те, кто уносит стойки, микрофоны, человек, который включает фонограмму и тот, кто оперирует балансом звука», — пояснила она.

Звукорежиссер добавила, что многие проколы уходят от внимания зрителя, когда говорит один человек, а микрофон включен у другого. Поэтому ее задача не допускать подобных ошибок.