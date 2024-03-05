05 марта 2024, 14:15
Работу земельных инспекторов проверят в Подмосковье
В Подмосковье создали тепловую карту по работе муниципального земельного контроля. Разработка позволит визуализировать и упростить контроль за выполнением плановых показателей в регионе.
«Это наша новинка в части координации муниципального земельного контроля. Тепловая карта позволит наглядно мониторить ситуацию по обследованию земельных участков в городских округах. Акцент делается не только на выполнении плана, а на количестве выявленных нарушений и дальнейшем принятии мер по их устранению», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Реклама
С помощью карты можно контролировать ситуацию в режиме реального времени.
К этому дню в Подмосковье обследовали уже 20,6 тысячи участков. На 10,6 тысячи из них выявили нарушения.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Работа
Реклама
Реклама