Подмосковье 05 марта 2024, 14:15 Работу земельных инспекторов проверят в Подмосковье МИО МО

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В Подмосковье создали тепловую карту по работе муниципального земельного контроля. Разработка позволит визуализировать и упростить контроль за выполнением плановых показателей в регионе.

«Это наша новинка в части координации муниципального земельного контроля. Тепловая карта позволит наглядно мониторить ситуацию по обследованию земельных участков в городских округах. Акцент делается не только на выполнении плана, а на количестве выявленных нарушений и дальнейшем принятии мер по их устранению», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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С помощью карты можно контролировать ситуацию в режиме реального времени.

К этому дню в Подмосковье обследовали уже 20,6 тысячи участков. На 10,6 тысячи из них выявили нарушения.

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