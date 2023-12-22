Подмосковье 22 декабря 2023, 14:21 Работу водозаборного узла в поселке Майдарово восстановили после аварии Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Специалисты ресурсоснабжающей организации «ИК ЖКХ» восстановили подачу воды от водозаборного узла в поселке Майдарово в городском округе Солнечногорск. Ранее сотрудники аварийно-восстановительной бригады отключили водоснабжение из-за прорыва трубы на трассе вблизи водозаборного узла.

После обнаружения утечки специалисты в сжатые сроки разрыли место утечки, откачали воду и заменили поврежденный участок трубопровода.

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«В следствии аварии на сетях вблизи водозаборного узла в Майдарово также была временно приостановлена работа котельной. Как следствие прекратили подачу холодной, горячей воды и отопления в восемь многоквартирных домов для более чем тысячи жителей. Однако, благодаря слаженным действиям специалистов „ИК ЖКХ“, прорыв удалось быстро локализовать и устранить», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

В случае аварийных ситуаций на коммунальных сетях жители могут обратиться на горячую линию городского округа Солнечногорск: 8 (800) 201-67-47.

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