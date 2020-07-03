Работу трех волонтеров из Волоколамска отметили наградами губернатора Подмосковья

Среди награжденных — трое представительниц волонтерского движения Волоколамского округа. Руководитель волоколамских добровольцев Светлана Сотова получила свою награду из рук губернатора, а Виктории Осиповой и Елене Самодуровой их вручат в ближайшее время.

«Людям было очень приятно. Они даже не ожидали, что вот так бесплатно можно получить такой набор. Мы готовы, мы прошли большой путь, мы создали сильные команды, можно сказать, благодаря этой пандемии. Если что, можете на нас рассчитывать», — поделилась руководитель волонтерского штаба Волоколамского городского округа Светлана Сотова.

Координатор штаба Елена Самодурова за время пандемии совершила около полутора тысяч телефонных звонков по заявкам.

«Звонков было очень много, мы звонили по каждой заявке, уточняли адрес и чем мы можем еще помочь. Люди все разные, конечно, кому-то времени больше приходилось уделять: люди пожилые многие, у кого-то „накипело“. Но каждого мы выслушивали, свой подход находили и помогали», — рассказывает координатор волонтерского штаба Волоколамского городского округа Елена Самодурова.

Во время работы в реалиях пандемии коронавируса волоколамские волонтеры не только доставляли находящимся на самоизоляции продуктовые наборы и лекарственные препараты, но и раздавали средства индивидуальной защиты, участвовали в проведении дезинфекции подъездов и при необходимости выполняли и другую работу.

«Когда мы начинали в конце марта, нас было не так много — около 10–15 человек, мы не могли прибегнуть к помощи несовершеннолетних ребят (это наш основной костяк волонтеров), потому что переживали за их здоровье, их родители переживали за их здоровье. Но буквально за две недели наша команда выросла — нас стало более 100 человек. И все это время мы помогали пожилым. И, наверное, это самое большое наше достижение за два месяца — это наша большая сильная сплоченная команда», — отметила руководитель волонтерского штаба Волоколамского городского округа Светлана Сотова.

Теперь сплоченная команда волоколамских волонтеров готова к любым новым вызовам, в планах — акции по посадке деревьев, раздельному сбору мусора и очистка Кашинского пруда.