Подмосковье 30 ноября 2023, 15:28 Работу более чем 200 рынков проверили в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Свыше 11 тысяч арендаторов проверили на подмосковных рынках за время работы специального проекта Минсельхозпрода Подмосковья и налоговой службы. На этой неделе они побывали в Одинцове и оценили работу торговых точек на одной из площадок.

Как рассказали в министерстве, всего в Подмосковье 133 розничных рынка. Там регулярно проводят беседы с управляющими и продавцами.

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«Мы на регулярной основе проводим мероприятия и разъяснительные беседы для управляющих рынками компаний и продавцов о необходимости соблюдения требований закона в части деятельности. Рассказываем о нововведениях, требованиях правоохранительных структур, объясняем порядок подачи заявления на продление разрешения и др. Поэтому, благодаря уже налаженным механизмам, нам с ФНС удается поддерживать результат», — сказал глава ведомства Владислав Мурашов.

В среду, 29 ноября, сотрудники Минсельхозпрода и налоговой службы побывали на рынке «О! Подворье» в Одинцове. Там для прозрачной работы размещены QR-коды, по которым можно сообщить о том, что чек не был пробит. Это позволяет увеличить выручку и сократить теневой оборот.

За время работы проекта специалисты осмотрели 236 торговых площадок, в том числе 135 розничных рынков.

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