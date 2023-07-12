Подмосковье 12 июля 2023, 10:27 Работу светофоров восстановили в шести округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья отремонтировали семь светофоров. Работы провели быстро для обеспечения безопасности движения.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, режим работы светофоров восстановили на улицах Шоссейной и Московской в Чехове, Ленина в Лобне, Абрамова в Мытищах, на Рабочей улице в Подольске, на Кореневском шоссе в Красково, в Люберцах и на дороге в селе Деулино в Сергиевом Посаде.

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В ведомстве добавили, что светофоры регулярно обследуют и при необходимости приводят в порядок. Их работа важна для безопасности дорожного движения и ориентирования на дороге.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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