12 июля 2023, 10:27
Работу светофоров восстановили в шести округах Подмосковья
Дорожные службы Подмосковья отремонтировали семь светофоров. Работы провели быстро для обеспечения безопасности движения.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, режим работы светофоров восстановили на улицах Шоссейной и Московской в Чехове, Ленина в Лобне, Абрамова в Мытищах, на Рабочей улице в Подольске, на Кореневском шоссе в Красково, в Люберцах и на дороге в селе Деулино в Сергиевом Посаде.
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В ведомстве добавили, что светофоры регулярно обследуют и при необходимости приводят в порядок. Их работа важна для безопасности дорожного движения и ориентирования на дороге.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.
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Дороги
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