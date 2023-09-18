Подмосковье 18 сентября 2023, 11:47 Работу светофоров улучшили в трех округах Подмосковья за неделю МТДИ МО

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Работу пяти светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю. Работы провели в Щелкове, Воскресенске и Мытищах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в Щелкове увеличили время проезда по улице Фрунзе, в Воскресенске разделили транспортные потоки на пересечении улиц Горького и Менделеева, а в Мытищах установили адаптивное оборудование на светофорах на пересечениях Олимпийского проспекта и улицы Комбиферма и Пироговского шоссе с улицей Угольной.

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«Всего с начала года перенастроили и модернизировали большее 200 светофорных объектов, что позволило повысить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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