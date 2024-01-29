Подмосковье 29 января 2024, 11:49 Работу светофоров улучшили в 4 округах Подмосковья за неделю Unsplash

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Специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали работу светофоров в четырех округах Подмосковья за неделю. Так, в Люберцах увеличили время проезда по Октябрьскому шоссе

Работы провели также в Ленинском округе, Долгопрудном и Солнечногорске. Специалисты увеличили время выезда c улицы Крымской на Расторгуевское шоссе, с Зеленого на Каширское шоссе в Ленинском округе, с 1-й Советской улицы на проспект Пацаева в Долгопрудном.

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В Солнечногорске отрегулировали суточные режимы светофоров на пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе, а также на повороте на Андреевку с Пятницкого шоссе.

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