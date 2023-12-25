Подмосковье 25 декабря 2023, 16:27 Работу светофоров скорректировали в 4 округах Подмосковья за неделю Unsplash

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За неделю в Подмосковье скорректировали работу пяти светофоров в четырех округах. Ремонтные работы провели в Пушкино, Люберцах, Химках и Коломне. Данные меры позволили повысить пропускную способность дорожных участков и перекрестков в среднем на 10-15%.

В поселке Малаховка на пересечении Быковского шоссе и улицы Луначарского увеличили время проезда по шоссе. В Химках на светофоре возле жилого комплекса «Город набережных» изменили вечерний режим работы, увеличив время проезда по прямому ходу дороги. В Коломне также изменили вечерний режим работы светофора, увеличив время выезда с улицы Бочманово на улицу Октябрьской Революции.

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Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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