Подмосковье 18 марта 2024, 11:57 Работу светофоров скорректировали в 3 округах Подмосковья за неделю Пресс-служба Минтранса МО

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Работа по оптимизации движения на перекрестках продолжается в Подмосковье. Только за неделю дорожные службы скорректировали работу светофоров в трех округах Московской области — Долгопрудном, Домодедове и Фрязине. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели на пересечении Лихачевского шоссе и улицы Летной в Долгопрудном: рабочие сократили количество фаз с четырех до трех и оптимизировали работу светофора. На светофоре на пересечении Фряновского шоссе и Окружного проезда установили бело-лунные секции и убрали отдельную фазу для пешеходов. В Домодедове представители дорожных служб синхронизировали работу сразу трех светофоров.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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