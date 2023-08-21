21 августа 2023, 17:21
Работу светофоров наладили в 4 округах Подмосковья
В Мытищах, Люберцах, Дмитрове и Ленинском округе наладили работу четырех светофоров. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
«На светофоре, расположенном на пересечении Осташковского шоссе и улице Московской в Мытищах, установили кнопку вызова пешеходов и скорректировали режим работы. На пересечении Каширского и Володарского шоссе в Ленинском внесли корректировки в адаптивный режим работы светофора», — уточнили в ведомстве.
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На Быковском шоссе в Люберцах изменили режим работы светофора, увеличив прямой ход. На пересечение улиц Семенюка и Профессиональной в Дмитрове скорректировали все фазы режима работы в желтый моргающий режим. На этом перекрестке установили и настроили новый светофор.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.
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