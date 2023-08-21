Подмосковье 21 августа 2023, 17:21 Работу светофоров наладили в 4 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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В Мытищах, Люберцах, Дмитрове и Ленинском округе наладили работу четырех светофоров. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«На светофоре, расположенном на пересечении Осташковского шоссе и улице Московской в Мытищах, установили кнопку вызова пешеходов и скорректировали режим работы. На пересечении Каширского и Володарского шоссе в Ленинском внесли корректировки в адаптивный режим работы светофора», — уточнили в ведомстве.

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На Быковском шоссе в Люберцах изменили режим работы светофора, увеличив прямой ход. На пересечение улиц Семенюка и Профессиональной в Дмитрове скорректировали все фазы режима работы в желтый моргающий режим. На этом перекрестке установили и настроили новый светофор.

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