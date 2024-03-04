Подмосковье 04 марта 2024, 11:26 Работу светофоров модернизировали в 2 округах Подмосковья за неделю

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Еще три светофора модернизировали в Подмосковье за неделю. Работы провели в Лобне и Ленинском округе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на светофоне на Батарейной улице в Лобне установили бело-лунные секции и убрали отдельную фазу для пешеходов. Это позволит поворачивающим водителям двигаться одновременно с пешеходами.

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Еще два светофора улучшили в Ленинском округе. На пересечении Каширского и Белокаменного шоссе и Каширского шоссе и Проектируемого проезда № 5208 сделали вызывную пешеходную фазу.

Специалисты будут следить за ситуацией на дорогах и скореектируют работу светофоров при необходимости.

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