Работу спасателей на месте взрыва газа в Ступине сняли с воздуха

На месте взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в Ступине продолжают работать сотрудники экстренных служб. Они разбирают завалы. Сильнее всего во время ЧП пострадали четыре квартиры на верхних этажах дома.

Работу спасателей сняли с воздуха. Также здание обследовали с помощью комплекса «Струна». Это специальное устройство для анализа устойчивости зданий и сооружений. Жильцам трех подъездов разрешили вернуться в квартиры.

Остальным людям возвращаться нельзя до окончания разбора завалов. Глава подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин сообщил, что коммунальные службы завершают подключение к теплу, энерго- и газоснабжению трех подъездов.

Эвакуированных жильцов, которые пока не могут вернуться домой, разместили в гостинице. Также людям предложат для временного расселения квартиры из маневренного фонда. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Мужальских.

Жертвами взрыва газа стали два человека — 12-летняя девочка и мужчина 1961 года рождения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.