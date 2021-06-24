Работу системы для контроля за ремонтом подъездов проверили в Балашихе

Работу системы СКПДИ, которая помогает контролировать ход ремонта подъездов МКД, проверили в Балашихе. Для этого представители МинЖКХ Подмосковья и городской администрации посетили дом №5 на улице Смельчак.

С начала 2021 года управляющая компания «Северное Кучино» комплексно отремонтировала здесь два подъезда в рамках программы софинансирования. Специалисты заменили окна, двери и светильники, привели в порядок лестницы, электрощитки и батареи, покрасили стены. О результатах каждого этапа работ они отчитывались с помощью СКПДИ.

«Ранее правительством Московской области была разработана программа СКПДИ, которая использовалась для учета и проверки ремонта автомобильных дорог. Сейчас Министерство ЖКХ решило применить эту программу для контроля за ходом ремонта подъездов. Благодаря этому нам необязательно ежедневно выезжать и проверять, во всех ли заявленных подъездах ведутся работы, так как исполнитель ежедневно отчитывается об итогах работы в системе, а мы можем их оценить», — рассказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Каждый день специалисты управляющей компании начинают с фото- и видеофиксации работ, которые открывают рабочую смену. С помощью специального приложения материалы отправляются на сервер и становятся доступны для надзорных органов: областного МинЖКХ и Госжилинспекции. Туда же ежедневно попадают и видеоитоги ремонтных работ, которые были проведены за день.

Систему СКПДИ запустили в Подмосковье в 2018 году. Тогда ее разработали с целью обеспечения объективного контроля за ходом ремонта дорог в онлайн-режиме. Оценивать с ее помощью, насколько добросовестно и в срок выполняются работы в подъездах домов, начали в 2021 году.