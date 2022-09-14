Работу систем освещения проверят в городах Подмосковья | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Работу систем освещения проверят в городах Подмосковья

Читать 360tv в

Главное управление содержания территория Подмосковья начнет проверку систем освещения во дворах и общественных местах региона. Коммунальные службы обследуют линии и устранят возможные нарушения, сообщили в ведомстве.

Глава ГУСТ Светлана Аипова рассказала, что для быстрого решения подобных проблем в регионе работают система ЕДС, портал «Добродел» и горячие линии.

Реклама

«Есть строгие временные рамки отработки таких сообщений и их соблюдение контролируется. Качество отработки обращений в системе „Добродел“ контролируют инспекторы Главного управления содержания территории Московской области», — отметила Аипова.

Реклама

Глава ведомства выразила надежду на то, что коммунальные службы подойдут к работе ответственно и смогут обеспечить готовность освещения к зиме.

«На данный момент все городские округа показывают положительную динамику, количество жалоб по теме „Освещение“ по сравнению с 2021 годом удалось снизить более чем на тысячу обращений», — сообщила она.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья 12 сентября.

0 0 0 0 0 0