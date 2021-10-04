Работу систем оповещения населения проверят в Подмосковье 6 октября

В Московской области проведут комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Она пройдет с включением электросирен в режиме непрерывного звукового вещания.

Проверка запланирована на 6 октября, с 10:30 до 12:00. В 10:43 по телевидению и радио передадут речевое сообщение о технической проверке.

В ГУ МЧС по Подмосковью напомнили, что по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники и телевизоры для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений. Они должны быть настроены на прием федеральных телеканалов и радиоканалов, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения и телеканала областного вещания «Телеканал 360».

Работу систем оповещения населения будут проверять 6 октября по всей России. Учения проводят регулярно и нужны для безопасности каждого жителя страны.