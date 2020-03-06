Освободить от лишних хлопот. Работу с бумагами упростят в судах Подмосковья за счет цифровизации

Осовременить и упростить работу подмосковных судов планируют в ближайшие несколько лет. В регионе взяли курс на цифровизацию.

Особое внимание — обращениям и жалобам жителей. Об этом губернатор Андрей Воробьев сказал на совещании в Московском областном суде. Цель властей — модернизировать систему, оцифровать процессы и освободить людей от лишних бумажных хлопот.

«Сегодня, к сожалению, до сих пор очень многое происходит на бумаге. От этого теряются время и эффективность. Мы претендуем на то, что в Московской области качество услуг и жизни должно меняться, расти. И со своей стороны стараемся все процессы автоматизировать, сделать их чуткими, внимательными», — сообщил Воробьев.

Среди других приоритетов на 2020 год финансовая поддержка судов. Ежегодно в Подмосковье на них выделяют около 2,5 миллиарда рублей.

На совещании подытожили, что за последние 10 лет средняя нагрузка на судей в регионе выросла в 4,5 раза. Увеличилось число рассмотренных гражданских и административных дел — с 200 тысяч в 2010 году до 920 — в прошлом. Загруженность федеральных судей в Подмосковье стала почти в три раза выше, чем по России. Причина — увеличение численности населения почти на миллион человек и рост экономической активности жителей. Люди стали более подкованными, чтобы чаще решать свои вопросы таким образом.

Также губернатор не упустил возможности обратиться к женщинам в преддверии 8 Марта. Он отметил, что из них состоит 99% представительства мировых судей.

«Я хочу поздравить всех женщин, которые находятся в этом зале и, кроме здоровья, пожелать, чтобы работа приносила вам удовольствие и удовлетворение, а дома вас всегда ждали с теплом, улыбкой и с новыми достижениями тех, за кого вы отвечаете, тех, кого воспитываете», — сказал Воробьев.