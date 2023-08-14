14 августа 2023, 13:55
Работу пяти светофоров улучшили на проблемных участках в Мытищах
Центр безопасности дорожного движения Московской области скорректировал работу пяти светофоров в Мытищах. Это повысит пропускную способность на проблемных участках на 10-15%.
Специалисты установили и настроили адаптивное оборудование на пяти светофорах на улице Мира и на Олимпийском проспекте. Это позволит удаленно контролировать и управлять светофорами, а также перенастраивать режим работы.
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В Минтрансе Подмосковья отметили, что благодаря новому оборудованию пропускная способность загруженных участков дорог повысится.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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