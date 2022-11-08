Работу персональных помощников для инвалидов запустили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 12:21 Работу персональных помощников для инвалидов запустили в Подмосковье

Читать 360tv в

В Подмосковье запущен проект «Мы рядом». Его активисты будут адресно предоставлять помощь жителям с инвалидностью — от оформления документов до поддержки в бытовых вопросах.

«Как только устанавливается инвалидность, с человеком сразу связывается наш персональный помощник и уже на начальном этапе помогает оформить выплаты по уходу, доплаты к пенсии и при необходимости соцобслуживание», — объяснила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

В Подмосковье живут более 400 тысяч инвалидов, и каждому из них необходима та или иная помощь. Персональный помощник изучает профиль инвалида, узнает об особенностях его реабилитации и личных потребностях. Это помогает наиболее эффективно выстроить работу.

Реклама

Проект «Мы рядом» стартовал в сентябре, и с этого времени помощь получили уже больше трех тысяч жителей Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья.

В ноябре реабилитационный центр для инвалидов открылся в Дзержинском. Его могут посещать как дети, так и взрослые. Пункт оснащен всем необходимым оборудованием, а в ближайшее время тут будет обеспечена безбарьерная среда. Еще один уникальный для России центр реабилитации слепоглухих скоро заработает в Сергиевом Посаде. Здесь смогут жить и осваивать профессии 100 человек со всей страны, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.