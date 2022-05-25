Работу особых экономических зон обсудили на круглом столе в Дубне

Деятельность особых экономических зон (ОЭЗ) обсудили во время круглого слова в Дубне. Выездное мероприятие провел Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству.

«Московская область — регион, обладающий максимальным потенциалом для инвестиций, у нас активно развиваются особые экономические зоны. Здесь для инвесторов предусмотрены все меры, чтобы поддержать их в текущих экономических условиях, активно развивать импортозамещение и внедрять новые технологии», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Участники встречи посетили ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна», работающую с 2006 года. Всего в «Дубне» насчитывается 174 резидента. Каждый год особая экономическая зона привлекает около 20 инвесторов. В среднем она создает ежегодно 400 рабочих мест. За время работы «Дубны» открыли 5,2 тысячи вакансий. Областной бюджет получает каждый год порядка одного миллиарда рублей налогов из ОЭЗ «Дубна».

Управляющая компания «Дубны» создала условия «одного окна», что позволяет запустить производство в среднем за два года. Еще создание ОЭЗ помогло развитию инфраструктуры города. Примером тому служит появившийся мост через Волгу.

Всего в Подмосковье работают пять особых экономических зон с 208 резидентами. За 2021 год число инвесторов выросло до 24. Совокупные инвестиции в проекты ОЭЗ составляют 110 миллиардов рублей.