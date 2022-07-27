Работу очистных сооружений Звенигорода проконтролирует МинЖКХ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства держит ситуацию вокруг очистных сооружений города Звенигорода на постоянном контроле.

16 июля первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов вместе, заместитель главы Одинцовского городского округа Михаилом Коротаевым и специалисты предприятия провели инспекцию очистных сооружений Звенигорода в микрорайоне Верхний Посад.

Источник фото: телеканал «360»

Поводом для инспекции стали жалобы местных жителей на сильный неприятный запах, который шел со стороны очистных сооружений. 14 июля региональное МинЖКХ совместно с представителями администрации и ООО «Звенигородский городской водоканал» провели комиссионное обследование, в ходе которого установили, что сточная вода на выходе из ОС имеет фекальный запах. Принятыми мерами удалось купировать неприятный запах.

В данный момент администрация Одинцовского городского округа совместно с экологами продолжает проверки абонентов из числа юридических лиц, осуществляющих сброс сточных вод с превышением ПДК.

Ежедневно проводят работы по устранению неприятного запаха на очистных сооружениях. Здесь смонтировали аэраторы, в иловые карты и стоки добавляют реагент. Благодаря этим мерам интенсивность запаха существенно снизилась, начался процесс водоотведения и улучшилось оседание ила.

Кроме того, муниципалитет заключил контракт на поставку фильтр-пресса для ускорения обезвоживания ила. Поставку и монтаж оборудования, а также проведение ремонтно-профилактических работ планируется провести не позднее 15 августа.

«Ситуацию вокруг очистных сооружений города Звенигорода мы держим на контроле. Сейчас определяются источники финансирования мероприятий по модернизации объектов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Дополнительно ежечасно проводят забор проб стоков на КНС 1 и КНС «Ершово», принимаемых от компании «Валио». В период с 16 по 22 июля по результатам мониторинга сбросов от «Валио» был зафиксирован несанкционированный сброс стоков сточных вод с примесями белесого вещества. Отбор проб сброса направлен в специализированную лабораторию.

Администрация округа направила обращение в Прокуратуру на проведение проверки ООО «Звенигородский городской водоканал», которая состоится 25 августа в 11:00. Дополнительный запрос по данному факту администрацией Одинцовского городского округа направлен в «Роспотребнадзор».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области продолжит держать на контроле ситуацию на очистных сооружениях Звенигорода.