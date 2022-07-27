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    27 июля 2022, 20:20

    Работу очистных сооружений Звенигорода проконтролирует МинЖКХ

    Анастасия Борискова

    Министерство жилищно-коммунального хозяйства держит ситуацию вокруг очистных сооружений города Звенигорода на постоянном контроле.

    Работу очистных сооружений Звенигорода проконтролирует МинЖКХ

    16 июля первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов вместе, заместитель главы Одинцовского городского округа Михаилом Коротаевым и специалисты предприятия провели инспекцию очистных сооружений Звенигорода в микрорайоне Верхний Посад.

    Работу очистных сооружений Звенигорода проконтролирует МинЖКХ | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Поводом для инспекции стали жалобы местных жителей на сильный неприятный запах, который шел со стороны очистных сооружений. 14 июля региональное МинЖКХ совместно с представителями администрации и ООО «Звенигородский городской водоканал» провели комиссионное обследование, в ходе которого установили, что сточная вода на выходе из ОС имеет фекальный запах. Принятыми мерами удалось купировать неприятный запах.

    В данный момент администрация Одинцовского городского округа совместно с экологами продолжает проверки абонентов из числа юридических лиц, осуществляющих сброс сточных вод с превышением ПДК.

    Ежедневно проводят работы по устранению неприятного запаха на очистных сооружениях. Здесь смонтировали аэраторы, в иловые карты и стоки добавляют реагент. Благодаря этим мерам интенсивность запаха существенно снизилась, начался процесс водоотведения и улучшилось оседание ила.

    Кроме того, муниципалитет заключил контракт на поставку фильтр-пресса для ускорения обезвоживания ила. Поставку и монтаж оборудования, а также проведение ремонтно-профилактических работ планируется провести не позднее 15 августа.

    «Ситуацию вокруг очистных сооружений города Звенигорода мы держим на контроле. Сейчас определяются источники финансирования мероприятий по модернизации объектов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

    Дополнительно ежечасно проводят забор проб стоков на КНС 1 и КНС «Ершово», принимаемых от компании «Валио». В период с 16 по 22 июля по результатам мониторинга сбросов от «Валио» был зафиксирован несанкционированный сброс стоков сточных вод с примесями белесого вещества. Отбор проб сброса направлен в специализированную лабораторию.

    Администрация округа направила обращение в Прокуратуру на проведение проверки ООО «Звенигородский городской водоканал», которая состоится 25 августа в 11:00. Дополнительный запрос по данному факту администрацией Одинцовского городского округа направлен в «Роспотребнадзор».

    Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области продолжит держать на контроле ситуацию на очистных сооружениях Звенигорода.