Подмосковье 03 апреля 2024, 18:02 Работу общественного транспорта улучшили в поселке Менделеево в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай встретился с жителями поселка Менделеево. Он оценил работу общественного транспорта после внесенных изменений.

Благодаря совместным усилиям администрации муниципалитета и компании «Мострансавто» ввели новое расписание общественного транспорта и значительно увеличили число рейсов.

Реклама

«У жителей был ряд вопросов к компании-перевозчику. Основные — это несоблюдение графика и частая отмена рейсов. Сейчас убедился в том, что решения по улучшению качества перевозок кардинально изменили ситуацию», — прокомментировал первый заместитель главы Солнечногорска.

В ходе посещения Александр Мамлай также указал на неудовлетворительное состояние самой автостанции. В ближайшее время эту проблему решат в сотрудничестве с компанией-перевозчиком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты региона вывели 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены системой климат-контроля, USB-розетками для зарядки телефонов, видеонаблюдением.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».