Подмосковье 28 ноября 2023, 11:53 Работу общественного транспорта проверили во Фрязине Телеканал «360»

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Работу нового перевозчика проверили во Фрязине. Последнее время жители округа отмечают отсутствие жалоб на работу общественного транспорта.

К предыдущему перевозчику было много нареканий. Из-за поломок срывалось расписание, в салонах было грязно, водители вели себя неподобающе.

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Сейчас все изменилось. В этом убедились административно-пассажирская инспекция, представители администрации и «Мострансавто». Они приняли участие в проверке общественного транспорта.

По городским маршрутам сейчас курсируют более 30 автобусов малой и средней вместительности. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдением, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.

«Автобусы малого класса поменяли на новые газели Next. Сейчас идет плановая замена автобусов, которые были у коммерческого перевозчика, на них постоянно жаловались жители», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Фрязино Дмитрий Медведев.

Проверки общественного транспорта во Фрязине проходят регулярно. Работой автобусов жители довольны. Если раньше в администрацию городского округа поступали десятки жалоб, то за последние несколько месяцев всего семь.

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