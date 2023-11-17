Подмосковье 17 ноября 2023, 11:14 Работу общественного транспорта проверили в Чехове Телеканал «360»

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Комиссия проверила работу общественного транспорта в Чехове. Эксперты оценили температуру в салоне, наличие информационные табличек, исправность валидаторов и соблюдение расписания.

По словам исполняющего обязанности главы округа Михаила Собакина, в администрации есть профильное подразделение, которое отвечает за работу транспорта. Его сотрудники следят за исполнением всех маршрутов и реагирует в случае возможных проблем.

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«Сегодня мы выехали и проверили соблюдение расписания. Сегодня автобус №22 в 10:40 от автовокзала Чехов пошел вовремя, убедились в четкости расписания», - поделился Собакин.

Пассажиры тоже оценили работу автобусов положительно. Мониторинг транспорта будут проводить в Чехове регулярно.

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