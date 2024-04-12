Подмосковье 12 апреля 2024, 17:35 Работу общественного транспорта наладят в направлении Федоровки в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выездной прием администрации Химок с участием депутатов и представителей профильных комитетов прошел в Кутузовском поселении городского округа Химки. Свыше 40 жителей обратились с вопросами по ЖКХ, благоустройству территорий.

Формат выездных администраций очень удобен для жителей. Они могут оперативно получить ответы на волнующие вопросы. Специалисты помогают в разрешении различных ситуаций и оказывают консультационную поддержку. Например, на встрече в Кутузовском житель деревни Федоровка обратился к сотрудникам по вопросу работы общественного транспорта. Заявителя интересовало количество остановок на одном из маршрутов.

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«Каждое обращение мы регистрируем, договариваемся о дате выезда на участок, уже на месте формируем перечень необходимых работ. Затем обязательно сотрудники администрации приезжают с проверкой на точку и составляют акт с подписью заявителя, чтобы убедиться, что вопрос действительно решен», — отметил заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков.

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