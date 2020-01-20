Нелегальную работу мусоросортировочной компании остановили в Солнечногорске

Власти городского округа Солнечногорск пресекли незаконную деятельность мусоросортировочной компании в деревне Радумля. Доступ на территорию участка перекрыли, выкопали траншею и установили блоки. Сотрудники ЧОПа обеспечили круглосуточный контроль.

Участок предоставлялся компании для организации сортировочной площадки. В 2017 году там вспыхнул пожар, сортировочная линия с ангаром полностью сгорели и восстановлены не были.

Министерство экологии Московской области привлекло организацию к ответственности за нарушение законодательства в области обращения с отходами и нанесение ущерба окружающей среде. На компанию был наложен и взыскан штраф в сумме порядка 13 миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

На запах со стороны мусоросортировки неоднократно жаловались местные жители и активисты. Также был замечен ввоз мусора на территорию.

В декабре прошлого года Министерство ЖКХ региона приняло решение приостановить лицензию ООО «ЭКО-ПРИМ» до суда, заседание которого состоится завтра, 21 января.

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Андрей Мизиченко уточнил, что по поручению главы муниципалитета Владимира Слепцова, Комитет по управлению имуществом через суд расторг договор аренды.

«Собственник организации неоднократно вызывался в администрацию для решения вопроса освобождения земельного участка. За второе полугодие 2019 года с территории была вывезена большая часть мусора, оставшуюся часть собственник обязался вывезти в первом квартале 2020 года», — добавил Андрей Мизиченко.