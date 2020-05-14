Работу «наливаек» площадью меньше 50 «квадратов» предложили запретить в Подмосковье

Ограничения работы «наливаек» на первых этажах домов хотят усилить в Подмосковье. Так, депутаты Мособлдумы предложили запретить заведения площадью меньше 50 квадратных метров.

Такие «наливайки» маскируются под места для общественного питания, но внутри устанавливают барную стойку и начинают продавать алкогольные напитки даже ночью.

В России 5 мая начал действовать закон, запрещающий работу подобных заведений площадью меньше 20 квадратных метров. Но данный федеральный документ позволил регионам вводить дополнительные ограничения. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Мы им воспользовались и предлагаем, чтобы в Подмосковье была установлена минимальная площадь 50 квадратных метров Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что от жителей все чаще поступают жалобы на нарушение общественного порядка в «наливайках». За два года пришло больше семи тысяч таких заявок. Кроме того, зачастую там продают некачественный алкоголь — это большой риск для здоровья.

«Конечно, все нарушившие порядок граждане привлекаются к штрафу, но подобные места общепита не несут ответственности за посетителей», — добавил Игорь Брынцалов.

В 2019 году подмосковное отделение «Единой России» совместно с «Молодой гвардией» провели опрос жителей о необходимости запретить продажу алкоголя в «наливайках». В итоге около 90% человек поддержали инициативу, 7% затруднились ответить и только 3% были против. А всего активисты опросили больше 32 тысяч жителей.