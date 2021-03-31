Работу на подмосковном КПО показали изнутри

Сотрудница КПО «Алексинский карьер» показала «360» работу сортировщика комплекса по переработке отходов изнутри. Через ее руки на КПО проходят сотни килограммов отходов. Задача Насти — выловить среди бесконечного потока предметы из плотного пластика и дать им вторую жизнь.

«Конечно, у себя внутри я понимаю, что занимаюсь полезным делом. Это не будет лежать 25 лет где-то, это переработается и пойдет дальше на пользу», — говорит сортировщик КПО «Алексинский карьер» Анастасия Уханова.

На линию сортировки в КПО «Алексинский» попадает мусор из Клина и близлежащих городов. Целыми днями сортировщики делят отходы на фракции. Одни отвечают за пластик, другие за бумагу, третьи — за стекло. Настя говорит — справится любой, важен только цепкий глаз.

В это трудно поверить, но на линии нет неприятного запаха, и работа не такая грязная, как может показаться. А когда включаешься в азартную игру по поиску предмета — вообще забываешь о брезгливости.

Настя точно знает — деньги не пахнут, да и говорит, в Клину, особенно после пандемии, не так просто найти работу с хорошей зарплатой. Коронавирус сильно ударил по экономике. По данным Росстата, сейчас в России не трудоустроены около 4,5 миллиона человек — на четверть больше, чем год назад. На КПО «Алексинский», наоборот, недобор — требуются 400 специалистов. Обучают сотрудников на месте.

К примеру, сортировщики получают 30 тысяч в месяц, водители — 40, слесаря-механики, прессовщики — тоже по 40 тысяч. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, отпуск — все гарантировано», — рассказал генеральный директор ООО «Комбинат» Сергей Иванов.

Сейчас комплекс расширяется — в течение года планируют построить еще две линии сортировки, чтобы перерабатывать на 500 тонн отходов больше. Так что к зиме будут открыты еще вакансии.