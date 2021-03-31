facebook_pixel
    31 марта 2021, 17:33

    Работу на подмосковном КПО показали изнутри

    Анастасия Максимовских, Екатерина Филимонова, Елена Маркелова

    Сотрудница КПО «Алексинский карьер» показала «360» работу сортировщика комплекса по переработке отходов изнутри. Через ее руки на КПО проходят сотни килограммов отходов. Задача Насти — выловить среди бесконечного потока предметы из плотного пластика и дать им вторую жизнь.

    «Конечно, у себя внутри я понимаю, что занимаюсь полезным делом. Это не будет лежать 25 лет где-то, это переработается и пойдет дальше на пользу», — говорит сортировщик КПО «Алексинский карьер» Анастасия Уханова.

    На линию сортировки в КПО «Алексинский» попадает мусор из Клина и близлежащих городов. Целыми днями сортировщики делят отходы на фракции. Одни отвечают за пластик, другие за бумагу, третьи — за стекло. Настя говорит — справится любой, важен только цепкий глаз.

    В это трудно поверить, но на линии нет неприятного запаха, и работа не такая грязная, как может показаться. А когда включаешься в азартную игру по поиску предмета — вообще забываешь о брезгливости.

    Настя точно знает — деньги не пахнут, да и говорит, в Клину, особенно после пандемии, не так просто найти работу с хорошей зарплатой. Коронавирус сильно ударил по экономике. По данным Росстата, сейчас в России не трудоустроены около 4,5 миллиона человек — на четверть больше, чем год назад. На КПО «Алексинский», наоборот, недобор — требуются 400 специалистов. Обучают сотрудников на месте.

    К примеру, сортировщики получают 30 тысяч в месяц, водители — 40, слесаря-механики, прессовщики — тоже по 40 тысяч. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, отпуск — все гарантировано», — рассказал генеральный директор ООО «Комбинат» Сергей Иванов.

    Сейчас комплекс расширяется — в течение года планируют построить еще две линии сортировки, чтобы перерабатывать на 500 тонн отходов больше. Так что к зиме будут открыты еще вакансии.