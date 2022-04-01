Работу МЦУРа и управляющей компании ПИК-Комфорт проверили в Мытищах

Работу муниципального Центра управления регионом и управляющей компании «ПИК-Комфорт», на которую чаще всего жалуются жители в городском округе Мытищи, проконтролировали первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова, сотрудники Госжилинспекции и Главного управления содержания территорий Подмосковья.

Первой точкой визита стал МЦУР городского округа, отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Именно сюда стекается информация от жителей о всех проблемных вопросах в муниципалитете. В ходе контроля за деятельностью этой структуры областные специалисты дали несколько поручений, которые помогут систематизировать работу в самое ближайшее время.

После этого прошло совещание. На нем обсудили проблемные вопросы в работе управляющих компаний и коммунальных служб округа.

«По ветке ЖКХ меня интересует самое важное — капитальный ремонт, работа по уборке подъездов, состояние контейнерных площадок, вывоз мусора», — заявила Пухова. Было отмечено, что по статистике шесть УК находятся в красной зоне по обращениям жителей: «ПИК-Комфорт», МУП «Управление заказчика», МУП «Жилищное хозяйство», АО «ГЖЕУ-4», ЖКО «Спутник» и ВК «Комфорт».

Источник фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

После совещания участники проверили содержание домов и прилегающей территории, детских площадок, мусорных контейнеров на улицах Юбилейная, Сукромка, Борисовка. По количеству нарушений управляющая компания «ПИК-Комфорт» является лидером антирейтинга, поэтому было уделено особое внимание.

При обходе Пухова отметила, что нарушений много. Среди них неубранные этажи, состояние лифтов, а также нарушения пожарной безопасности. Все замечания зафиксировали, в самые короткие сроки компании предстоит все устранить.

Также вызвало вопросы состояние детских игровых комплексов, контейнерных площадок и ограждений. Уже в ближайшие дни ответственные учреждения должны решить проблемные моменты.

Пухова подчеркнула, что это не последний ее визит в Мытищи.

В субботу, либо в воскресенье проеду по вашей территории. Адреса говорить не буду. Особое внимание уделю детским социальным учреждениям. Рядом с ними не должно быть бутылок и прочего мусора Анжела Пухова Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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