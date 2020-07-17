Работу Москворецкой системы водохранилищ скорректируют, чтобы не допустить подтоплений

В результате установленных режимов пик дождевого паводка и высокий приток воды доведен до значений, не представляющих угрозу для населения и объектов экономики.

На внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Москворецкой водной системы, Вазузской гидротехнической системы и водораздельного бьефа канала имени Москвы обсудили текущую обстановку. В ходе заседания были озвучены предложения, касающиеся установления режимов работы водохранилищ на период прохождения дождевого паводка.

«Из-за дождей фиксируется большой приток воды в водохранилища в течение последних двух недель. Среднесуточный приток на 1 июля был порядка 6,8 кубометра в секунду, приток 9 июля — 36 кубометров в секунду. На сегодняшний день приток составил более 150 кубометров в секунду. Для защиты населения и объектов экономики от подтоплений при необходимости будут внесены корректировки в режим работы водохранилищ», — прокомментировал руководитель Московско-Окского БВУ Вахтанг Астахов.

Федеральным агентством введен режим круглосуточного мониторинга развития водохозяйственной обстановки. Установленные режимы могут быть скорректированы в зависимости от изменений погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Можайском водохранилище планируют начать сброс воды. Также на участке трассы Ваулино — Бабаево в Можайском округе установили деревянный мост для пешеходов, так как в ночь на 15 июля дорога была разрушена потоком воды. Жители нескольких деревень оказались отрезанными от города. Позднее участок дороги восстановили, для жителей близлежащих СНТ и деревень организовали временный проезд.