Работу Московского коксогазового завода в Видном могут приостановить

В Видном могут приостановить работу коксогазового завода из-за негативного воздействия выбросов предприятия на окружающую среду. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обсуждения с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой дальнейшей деятельности завода.

Мы понимаем, насколько важны в столичном регионе чистота, природа, все, что связано с качеством жизни. В Видном расположено предприятие, которое в последнее время обращает на себя серьезное внимание. Мы получаем шквал жалоб о воздействии на окружающую среду. Мы за экономику, за то, чтобы наши предприятия работали, но при этом они должны соблюдать все нормы и правила, не вредить здоровью. Это в приоритете Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Губернатор уточнил, что предприятие является убыточным последние четыре года.

Только в этом году на работу «Москокса» пожаловались почти 800 раз.

«Промышленные предприятия такого уровня, в таком технологическом состоянии, конечно, не могут функционировать в черте города. Наши специалисты выявили, что завод искусственно занижает объем выбросов. Учитывая, что модернизировать его уже невозможно, необходимо рассмотреть возможность перепрофилирования площадки. В любом случае наши граждане не должны страдать и имеют право дышать чистым воздухом», — подчеркнула глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Московский коксогазовый завод был открыт в 1951 году. На нем производят коксовый газ, каменноугольную смолу, кокс и бензол.