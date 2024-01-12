12 января 2024, 12:27
Работу котельных проверили в поселке Свердловском
Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу котельных в поселке Свердловском. Ранее жители некоторых домов сообщали о низкой температуре воздуха в квартирах.
В микрорайоне Лукино-Варино котельная работает в штатном режиме, нареканий со стороны жителей нет. Абоненты котельной по улице Заводской ранее сообщали о низкой температуре воздуха в квартирах, после чего на объекте запустили второй котел.
«Сейчас на котельной работают два котла, на выходе они дают температуру 72 градуса. Работа котельной налажена, в преддверии морозов мощность увеличена», — отметил Сергей Джеглав.
После проверки котельной глава встретился с жителями дома № 17 на Заводской улице. Он рассказал, что в этом году на участке теплотрассы проведут капитальный ремонт.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями.
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