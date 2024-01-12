Подмосковье 12 января 2024, 12:27 Работу котельных проверили в поселке Свердловском Валерия Тингаева

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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу котельных в поселке Свердловском. Ранее жители некоторых домов сообщали о низкой температуре воздуха в квартирах.

В микрорайоне Лукино-Варино котельная работает в штатном режиме, нареканий со стороны жителей нет. Абоненты котельной по улице Заводской ранее сообщали о низкой температуре воздуха в квартирах, после чего на объекте запустили второй котел.

Валерия Тингаева Валерия Тингаева Валерия Тингаева Валерия Тингаева Валерия Тингаева Валерия Тингаева Валерия Тингаева Валерия Тингаева

«Сейчас на котельной работают два котла, на выходе они дают температуру 72 градуса. Работа котельной налажена, в преддверии морозов мощность увеличена», — отметил Сергей Джеглав.

После проверки котельной глава встретился с жителями дома № 17 на Заводской улице. Он рассказал, что в этом году на участке теплотрассы проведут капитальный ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями.

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