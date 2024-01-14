Подмосковье 14 января 2024, 18:16 Работу котельной проверили в ЖК «Императорские Мытищи» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Котельную в жилом комплексе «Императорские Мытищи» проверили на готовность к нештатным ситуациям. Пошаговый план устранения аварий на котельной обсудили с руководством и сотрудниками ресурсоснабжающей организации.

Представители администрации городского округа проинспектировали котельную в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Первый заместитель главы администрации Мытищ Олег Сотник обсудил с руководством и сотрудниками ресурсоснабжающей организации работу коллектива в случае возникновения аварийных ситуаций: подачу резервного топлива, возможность переключения на запасные котлы и действия аварийной бригады.

Реклама

«По поручению губернатора объезжаем сейчас все котельные вне зависимости от формы собственности и проверяем на готовность к быстрому и оперативному решению внештатной ситуации. Ведь не всегда персонал достаточно обучен и порой предпринимает неверные шаги при решении проблемы», — прокомментировал Олег Сотник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».