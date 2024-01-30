Подмосковье 30 января 2024, 12:49 Работу котельной на улице Ленина восстановили в Яхроме Рой Евгений Александрович

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Тепло и горячая вода вернулись в жилые дома на улицах Ленина и Большевистской в Яхроме после коммунальной аварии. Работу оборудования котельной восстановили.

По словам представителя управления ЖКХ Дмитрова Олега Скрипаева, котельная находится в удовлетворительном состоянии. Все оборудование работает исправно. Сейчас специалисты проводят техосмотр и налаживают работу техники.

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«Во избежание аварий, подобных тем, что произошли на данной котельной в середине января, необходимо провести капитальный ремонт водогрейного котла. Также надо полностью заменить кровлю в котельной и частично — запорную арматуру», — добавил Скрипаев.

Предложение о проведении ремонта рассмотрят в администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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