Подмосковье 06 января 2024, 13:36 Работу котельной «КСПЗ» стабилизировали в Подольске Unsplash

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Специалисты стабилизировали работу котельной «КСПЗ» в Ногинске. Сотрудники аварийной бригады на протяжении всей ночи выявляли и ликвидировали прорывы.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что сейчас специалисты обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях. Кроме того, началось поэтапное подключение многоквартирных домов.

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Григорий Артамонов отдельно попросил местных жителей обратить внимание на работу батарей во время запуска отопления. Это поможет избежать затоплений и других неприятных инцидентов.

«В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт», — добавил глава Подольска.

Сообщить о проблеме можно по номерам телефонов: 8(4967)50-00-50, 8(4967)55-57-98. Диспетчерская служба работает круглосуточно.

Ранее режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Климовск Подольска из-за отсутствия тепла. Соответствующее решение позволит привлечь дополнительные средства для ликвидации аварий.

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