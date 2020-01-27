Нарушения устранить, виновным штраф. Работу коммунальщиков проверили в Дубне
Визит Светланы Аиповой стал проверкой для хозяйственных служб наукограда. Снегопад — первый настоящий в этом году — с перерывами продолжался целый день. Дворники должны были выходить на уборку несколько раз.
«Предусмотрено нормативами: по истечению двух часов после начала снегопада уже должна начаться необходимая уборка, обработка противогололедными средствами. Сегодня обработки противогололедными средствами мы не выявили ни на одном объекте. Это очень серьезное нарушение», — рассказал Александр Трухин, начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора Московской области.
Во время объезда города выявили множество недочетов. Комиссия во главе с заместителей министра благоустройства осмотрели детские площадки, в том числе и новую, установленную в парковой зоне набережной. С проверкой заглянули и во дворы — в Институтской части и на Большой Волге.
«По всем дворовым территориям есть замечания — по регламенту выполнения уборки. Дворовые территории содержатся ненадлежащим образом. Не убраны детские площадки, и не обработаны пескосоляной смесью тротуарные сети», — отметил заместитель главы администрации Дубны Николай Тимошенко.
Управляющие компании уверяют, что им просто не хватает техники. Пока вычищается один двор, во втором снегопад добавляет хлопот. А вот работой дворников жители Дубны в основном довольны.
Коммунальщики зимой должны выработать систему быстрого реагирования, чтобы определять, какие работы нужно выполнять в первую очередь. Для контроля уборки дворов уже разработали мобильное приложение.
«Муниципальный ЦУР начнет отсматривать то, что в качестве выполнения работ присылают УК. Можно будет в ежедневном режиме сделать вывод — что действительно убирается. Не прикладывают ли просто фотоматериал, который не подтверждает выполнение работ. Это первое действие. Второе, необходимо провести работу с УК, на территории которых мы были, и выстроить эту работу», — заявила замминистра благоустройства региона Светлана Аипова.
Все нарушения были зафиксированы. Коммунальщики получили административные штрафы. Теперь управляющие компании должны устранить все недочеты в самое ближайшее время.