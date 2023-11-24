Подмосковье 24 ноября 2023, 18:25 Работу коммунальных служб Подмосковья перевели в усиленный режим на фоне погодных условий АДМ Балашиха

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Снегопады продолжаются в Подмосковье. По прогнозам синоптиков, прирост может составить до десяти сантиметров. На этом фоне работу коммунальных служб перевели в усиленный режим.

«Сегодня в уборке задействовано более 17 тысяч сотрудников коммунальных служб, более того, на территории выехали 1 482 единицы специализированной техники», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, на дороги вывели 933 трактора, 253 погрузчика и 77 самосвала. В ГУСТ уточнили, что продолжение снегопада прогнозируется в субботу, 25 ноября. Завтра техника будет работать с шести часов утра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.

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