Подмосковье 14 сентября 2023, 05:30 Работу Комлесхоза Подмосковья высоко оценили на форуме «Леса России» Комитет лесного хозяйства Московской области

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В Иркутске состоялся форум «Леса России», где подвели предварительные итоги работы в природной деятельности страны за 2023 год. Руководитель Рослесхоза Иван Советников высоко оценил работу Комитета лесного хозяйства Московской области, которая принесла в федеральный бюджет 1,1 миллиарда рублей от использования природных зон, этот показатель превысил план на 22%.

«Подмосковье — лидер среди регионов России по многим направлениям, в том числе, и по развитию лесного комплекса. С начала сентября мы в числе пилотных регионов начали работу в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса. Сейчас активно тестируем ее функционал для оптимизации работы и ускорения процесса внедрения в оставшихся 86 субъектах нашей страны», — подчеркнул курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По словам председателя Комитета Олега Баженова, Подмосковью предстоит еще немало работы в разных профильных направлениях. Признание заслуг региона на всероссийском уровне является стимулом продолжать эффективно трудиться в лесной сфере.

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