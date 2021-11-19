Министр благоустройства Подмосковья оценил работу катка в Химках

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетил с рабочим визитом Химки, где проверил работу Театрального катка в сквере «Юбилейный». Этот каток — первый, который открылся в регионе для посетителей в текущем сезоне. Лед там искусственный, а значит, возможность покататься не зависит от температуры на улице.

Вход на каток в Химках бесплатный для всех. Льготникам также доступен бесплатный прокат коньков. Вокруг катка развитая инфраструктура, в которой предусмотрены практически все потребности посетителей. Работают инструкторы, которые помогают встать на коньки детям, открыты кафе, есть амфитеатр.

В текущем году открылась также зона зимнего фудкорта и кафе, которые располагается прямо на льду. Заходить внутрь можно на коньках, к услугам посетителей горячие напитки и разнообразные блюда. Каждый год на катке в Химках украшают огромную елку высотой в 15 метров.

Как рассказал Михаил Хайкин, к зиме по всей Московской области начнут работать больше 300 катков. На каждом из них организуют прокат, откроют раздевалки, оборудуют теплые зоны. К новогодним праздникам катки украсят ярким освещением, включат музыку с тематическими песнями.

«На некоторых катках будут предусмотрены камеры хранения и оборудованы трибуны для посетителей, где можно отдохнуть, подождать близких или свой сеанс», — рассказал министр.

Покататься на коньках скоро можно будет также в парках «Патриот», «Раздолье» в Одинцовском округе, в Балашихинском парке «Пехорка» и во многих других местах. Впервые откроют новый каток в Домодедово и еще в трех городских округах.