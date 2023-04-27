Подмосковье 27 апреля 2023, 16:42 Работу канализационной станции восстановили после аварии в деревне Голубое под Солнечногорском

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Авария произошла на канализационно-насосной станции в деревне Голубое под Солнечногорском. Причиной ее стало двухметровое пуховое одеяло, которое каким-то образом попало в трубу. Специалисты уже восстановили работу инженерного объекта.

Одеяло стало причиной прорыва трубы, а остановка работы канализационно-насосной станции привела к подтоплению стоками подвалов нескольких жилых домов.

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Сейчас коммунальщики осушают подвалы с помощью помпы. Специалисты аварийно-диспетчерской службы уже восстановили работу канализационной системы, заменили насос и отремонтировали трубу. Все работает в штатном режиме.

«Уважаемые жители, напоминаю, что канализация — это не то место, куда стоит утилизировать посторонние предметы. Если все будут соблюдать элементарные правила обращения с отходами, мы сможем минимизировать вероятность засоров, а значит, и аварийных отключений будет меньше», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

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