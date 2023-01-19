Подмосковье 19 января 2023, 21:59 Работу канализационной сети и насосной станции восстановили в селе Тропарево под Можайском

Читать 360tv в

В селе Тропарево Можайского округа провели работы по восстановлению канализационной сети, а также обеспечили бесперебойное функционирование канализационно-насосной станции. Об этом рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Реклама

Работы проводила ресурсоснабжающая организация АО «ФПЛК». В пресс-службе сообщили, что специалисты участка «Спутник» совместно с представителями службы АВР устранили подпор на центральной сети водоотведения у дома 15 в поселке Спутник Можайского округа.

Министр ЖКХ Антон Велиховский отметил, что благодаря своевременной работе ресурсоснабжающей организации почти две тысячи жителей Можайского округа смогли бесперебойно пользоваться централизованными сетями водоотведения.

Также министр добавил, что специалисты отремонтировали магистральную трассу холодного водоснабжения у дома № 4 по улице Армейская в деревне Горетово. После проведения этих мероприятий более 900 жителей деревни были обеспечены качественной питьевой водой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».