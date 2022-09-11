Работу избирательных участков проверили в Люберцах | 360°

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Работу избирательных участков проверили в Люберцах

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Секретарь регионального отделения «Единой России» в рамках рабочей поездки посетил избирательные участки Люберец. Игорь Брынцалов также пообщался с наблюдателями.

В единый день голосования в Московской области проходят довыборы в Московскую областную думу по Воскресенскому одномандатному округу. Также проходят 12 кампаний по выборам депутатов советов депутатов городских округов и 12 кампаний по довыборам в органы местного самоуправления.

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«Сегодня я посетил избирательные участки в городском округе Люберцы, пообщался с людьми. Как и положено, все организовано на самом высоком уровне. Настроение у людей хорошее. Посмотрел, как голосуют на всех участках. Пообщался с наблюдателями, они отметили, что с их стороны нет никаких претензий, как и со стороны представителей от кандидатов», — отметил Игорь Брынцалов.

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В некоторых муниципалитетах идет серьезная конкурентная борьба. Ее ведут 12 политических объединений и 1024 кандидата для замещения 283 мандатов.

Люберцы

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