Работу ГРС «Жуково» запустили в Подмосковье. Она поможет подключить к газу дома тысяч людей

Газораспределительная станция «Жуково» в Подмосковье позволит решить вопрос подключения жителей трех городских округов: Раменского, Бронниц и Жуковского. В церемонии запуска приняли участие вице-премьер правительства России Александр Новак и губернатор Андрей Воробьев.

Станцию построили за один год в рамках государственной программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Введение ее в эксплуатацию позволит подвести газ к 10 тысячам домовладений в 200 населенных пунктах.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что Московская область показала один из самых высоких уровней газификации по стране.

«Задача, которую поставил президент, очень масштабная. Нужно завершить социальную газификацию в тех населенных пунктах, куда уже проведен газ, до конца 2022 года», — сказал Новак.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в реальных цифрах к газу нужно подключить до 300 тысяч человек, которые живут в области. При этом провести работу нужно в течение 18 месяцев.

Это серьезная нагрузка на «Мособлгаз», поэтому мы не теряя времени готовились к тому, чтобы все было в «цифре», чтобы можно было подать заявку дистанционно, чтобы была полная ясность по стоимости подключения газа, включая и котел, и бойлер, и плиту Андрей Воробьев.

«Без этой станции газ могли не получить более 30 тысяч жителей Подмосковья. Поэтому мы старались успеть к старту программы. Она обеспечит газом три городских округа: Раменский, Бронницы и Жуковский. После введения станции в эксплуатацию ограничения по газификации трех городских округов снимутся навсегда», — заявил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Перед запуском станции губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер Александр Новак осмотрели технику, которой пользуются аварийные бригады «Мособлгаза». Как пояснил глава предприятия, все ремонтники получают заявки на работы в режиме онлайн. Так как они не находятся на базе, а постоянно ездят по области, на место они приезжают за 40 минут.

«Сегодня мы находимся на открытии газораспределительной станции, которая, по сути, дает старт программе „Социальная газификация“, которую в Московской области нужно провести за полтора года. Всего в регионе открыли 730 тысяч точек для общения с жителями, где каждый может получить информацию о подключении дома к газу», — поделился Игорь Баранов.

О начале президентской программы догазификации населенных пунктов губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил на совещании правительства. Он пояснил, что в населенных пунктах, к которым уже подвели газ, трубы протянут до каждого дома.

Закон о бесплатной газификации президент России Владимир Путин подписал в июне. Согласно документу, трубу по поставке голубого топлива доведут до границы участка, подключение к дому оплатит его владелец.