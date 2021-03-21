Работу дознавателей на месте пожара показали изнутри. Видео

Вышла вторая часть сериала «Дежурка», в которой показали изнутри работу дознавателей на месте пожара. Корреспондент «360» вышел на смену с сотрудниками пожарной части в Ногинске.

Сначала свою работу полностью выполняют пожарные подразделения, потом проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и свидетели. И только затем к работе приступают дознаватели.

«Как ключи, хозяин нашел? Паспорт нашел? Отлично, пойдем. Паспорт — это хорошо, паспорт нам понадобится», — сказал дознаватель.

Он задает разные вопросы: где стоял диван и хранились патроны, где лежали газовые баллоны, в каком месте произошла вспышка.

Дознаватель описывает полностью квартиру, составляет протокол осмотра. Это обязательно нужно сделать в присутствии понятых, которые там находятся, и собственника жилого помещения.

«Описываем все, что видим, основной упор делается на повреждениях, которые нанесены в результате пожара. Здесь мы наблюдаем в коридоре закопчение стен и потолка по всей площади», — объяснил работник.

Причину пожара определяют по характерным термическим повреждениям. Например, стена выгорела до штукатурного слоя, а остальное все в черной копоти. «А вот тут добела, значит, наиболее интенсивное горение происходило здесь», — объяснил специалист.

Дознаватель обычно носит с собой пожарно-криминалистический чемодан «Антрацит».

Пожарные не ставят целью разобраться в причинах происшествия, но иногда они ясны и без долгого следствия. Как, например, в случае с ЧП в деревне Пешково под Ногинском. Там горел дом многодетной семьи, которая давно стояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В помещении находились мать, отец и трое детей. Старшая дочь выбежала из дома. В ходе осмотра специалисты обнаружили фрагменты четырех тел: двое взрослых и двое детей погибли.