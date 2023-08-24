Подмосковье 24 августа 2023, 20:06 Работу Дирекции по организации обращения с отходами в Подмосковье оценили удовлетворительно Мин ЖКХ

Читать 360tv в

Работу Дирекции по организации обращения с отходами в Московской области в 2022-с и начале 2023 года оценили как удовлетворительную. Итоги подвела балансовая комиссия министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«В рамках реализации национального проекта „Экология“ и реформы обращения с ТКО основными целями деятельности учреждения являются продвижение на территории Московской области государственной политики в части организации деятельности по накоплению», — сообщила первый замминистра Анжела Пухова.

Реклама

По ее словам, комиссия отметила положительную динамику по некоторым направлениям работы дирекции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».