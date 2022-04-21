Работу автобусов продлят в пасхальную ночь в Подмосковье

В пасхальные праздники общественный транспорт Московской области будет работать в особом режиме. На некоторых автобусных маршрутах будет задействован дополнительный транспорт. А в ночь с 23 на 24 апреля автобусы до областных храмов будут курсировать до 2:00.

Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова сообщила о том, что по поручению губернатора Андрея Воробьева режим работы общественного транспорта региона в пасхальную ночь будет продлен на несколько часов, что позволит жителям и гостям Подмосковья безопасно и комфортно добраться до основных храмов региона.

«Рядом с подмосковными храмами и церквями проходит 650 автобусных маршрутов, среди которых 470 — Мострансавто. В транспортной работе задействуют порядка двух тысяч автобусов», — отметила запред.

Кроме того, 24 апреля на Белорусском, Казанском, Киевском, Павелецком, Рижском железнодорожных направлениях ЦППК и МЖД назначили 50 дополнительных остановок вблизи храмов. Рейсы будут проводиться и в дневное и в утреннее время.

До наиболее посещаемых храмов области можно добраться на общественном транспорте. К Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, например, ведет маршрут № 23 «Сергиев Посад — Пересвет» до остановки «Белый пруд». До Богоявленского Старо-Голутвин монастыря в Коломне (остановка «Бочманово») помогут добраться восемь маршрутов: № 3, 5, 6, 11, 32, 34, 43, 59. В Истре до Воскресенского Новоиерусалимского монастыря можно доехать на маршруте № 4 до остановки «Новоиерусалимский монастырь». Маршрут № 23 ведет к Саввино-Сторожевскому монастырю в Звенигороде — остановочный пункт «Дом отдыха Министерства обороны».

Также более 500 маршрутов областных автобусов проходят недалеко от кладбищ.