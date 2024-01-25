Подмосковье 25 января 2024, 15:13 Работу автобусных маршрутов № 438 и № 314 проверят в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Заседание по вопросу работы автобусных маршрутов № 438 и № 314 прошло в Мытищах. Специалисты рассмотрят возможность запуска дополнительных рейсов.

Участие в совещании приняли заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктория Калинина, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, председатель городского Совета депутатов Андрей Гореликов. Они решили провести мониторинг работы маршрутов № 438 и № 314. По его результатам примут решение о выделении дополнительных автобусов.

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Также обсудили вопрос по организации нового межмуниципального маршрута до станции Тарасовская. Время в пути по маршруту «станция Тарасовская — поселок Пироговский» будет занимать 10-15 минут.

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