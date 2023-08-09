Подмосковье 09 августа 2023, 20:21 Работу аварийно-восстановительной службы оценили в Подмосковье Мин ЖКХ

Читать 360tv в

Балансовая комиссия Министерства ЖКХ Московской области высоко оценила работу подведомственной организации «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба». Успехи в работе сотрудников учреждения отметили на ежегодном заседании по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2022 и первое полугодие 2023 года.

«Деятельность ГКУ МО „МОС АВС“ комиссия оценила удовлетворительно. Отмечена положительная динамика работы по ряду направлений деятельности организаций, даны рекомендации, направленные на повышение эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности», — сообщила первый заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова.

Реклама

Ключевой задачей службы является оперативное проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ при устранении чрезвычайных ситуаций и технологических нарушений на коммунальных объектах региона. Также сотрудники обеспечивают жителей при необходимости временным теплоснабжением, электричеством и канализированием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».