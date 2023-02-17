Подмосковье 17 февраля 2023, 18:54 Работу 63 коррекционных школ проверили в Подмосковье

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В Подмосковье провели мониторинг специализированных учебных заведений для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Мероприятие проходило при поддержке регионального министерства образования.

«Нам удалось охватить все 63 учебных заведения, четыре из которых областного значения и 59 — муниципального. В общей сложности в коррекционных школах в Подмосковье обучаются более 14 тысяч детей, из них 2,5 тысячи — на дому», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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Она подчеркнула, что учебные учреждения укомплектованы всем необходимым. В школах работают более 200 психологов, 100 медработников и 500 воспитателей, однако, по-прежнему сохраняется запрос на тьюторов и логопедов. Также в ходе проверок выяснилось, что некоторые учреждения нуждаются в обновлении.

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«Одной из важных целей мониторинга было посмотреть, в каких условиях занимаются дети, есть ли необходимое оборудование, везде ли соблюдены правила безопасности, создана ли доступная среда для детей-инвалидов, особенно там, где есть детишки с заболеваниями опорно-двигательной системы и зрения», — отметила Мишонова.

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