12 сентября 2023, 17:14
Работу 4 светофоров модернизировали в Лобне
Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области модернизировали работу четырех светофоров. Устройства перенастроили на улицах Катюшки, Борисова, Краснополянской и Физкультурной.
Светофоры синхронизировали и привели режим к общему времени. Это необходимо для оптимизации движения и уменьшения количества пробок.
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Всего с начала года в Подмосковье модернизировали более 250 светофоров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
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